130.000 disjoncteurs identifiés par Enedis présentent un défaut potentiel de fabrication

Plus de 300.000 disjoncteurs fabriqués entre mai 2017 et avril 2019 par les marques General Electric, Hager, Eaton, ABB et fournis par Enedis peuvent présenter un défaut de fabrication, a dévoilé Ouest-France ce mercredi 30 octobre.