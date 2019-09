Swim'Saône, c'est une épreuve de natation de 60 kms

de Chalon s/Saône à Mâcon…

La ligue de Bourgogne/Franche-Comté de natation organise « Swim’Saône », la descente de la Saône à la nage en quatre étapes sur 60 kilomètres entre Chalon s/Saône et Mâcon, du 29 août au 1er septembre. Pas loin d’une vingtaine de nageurs ont pris le départ de la première étape ce jeudi matin entre Chalon et Gigny s/Saône. Les prochaines étapes, Gigny s/Saône-Tournus, Tournus-Fleurville et Fleurville-Mâcon auront lieu vendredi, samedi et dimanche. Le départ de l’épreuve a été donné par Gilles Platret, maire de Chalon, en présence de Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon, Jean-Claude Rousseau, vice-président du Grand Chalon, Pierre Carlot et Christian Marmillon, conseillers municipaux.

En images le départ des 60 kms et les podiums des courses précédentes