All 4 Tricks, une future association de rollers à Chalon ?

les statuts sont déposés…

Rencontré ce samedi pas très loin d’un évènement qui se déroulait au quartier des Prés Saint-Jean, nous avons fait connaissance avec Corentin Bonnet. En effet, notre attention a été attirée par une dizaine de jeunes équipés de rollers. Pas étonnant me direz-vous sur ce lieu prédestiné du skate-park. Sauf qu’il s’agissait en fait d’une future association nommée « All 4 Tricks », récemment créée par Corentin, titulaire d’un CQP Roller, préparant une licence et Damien Castéra (trésorier). L’association a récemment déposé ses statuts en sous-préfecture, en attente de son agrément. L’association a pour but de prodiguer des cours d’initiation au roller et/ou trottinette et/ou skate le samedi et le dimanche matin.

Affaire à suivre…