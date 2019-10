En octobre, Sevrey surfe sur la vague rose !

Pour la 3ème année consécutive, le CCAS et Sevrey Animations proposent un programme riche dans le cadre d’Octobre rose.

Cette opération continue à sensibiliser la population sur l’importance du dépistage du cancer du sein car il entraîne 11 000 décès chaque année. N’oublions pas que 90% des femmes dépistées à temps connaissent la guérison. Cette campagne les invite à faire un examen médical régulier.

Pendant le mois d’octobre, la commune de Sevrey multiplie les manifestations pour récolter des fonds qui seront versés à «Toujours Femme ». Depuis 2001, cette association chalonnaise soutient les femmes atteintes de cette maladie, avec simplicité et chaleur.

Le programme des activités a débuté le dimanche 6 octobre. 40 Sevrotins ont participé à la première marche.

Le dimanche 13, une cinquantaine de marcheurs se sont réunis à 9h30 devant la bibliothèque. Dans une ambiance joyeuse et même familiale, ils ont parcouru 6 kilomètres à pied. Les plus jeunes avaient choisi de partir à vélo. Le groupe était encadré par des adultes, notamment des élus, pour assurer la sécurité. Joëlle Tarlet, la mairesse, fermait le peloton avec vigilance. Les participants ont versé une obole de un euro et ils ont eu la joie de retrouver leurs amis, leurs voisins…

N’hésitez pas à prendre part à la prochaine marche, prévue le 20 octobre à 9h30. Ces trois activités sont aussi un entraînement pour « La chalonnaise ». Un covoiturage sera organisé pour cette course prévue le 27 octobre.

La semaine du 14 au 18 octobre est consacrée au bien-être. Tous les ateliers sont prévus dans la salle d’exposition de la bibliothèque, de 18h30 à 20h00. Les personnes intéressées doivent s’inscrire à la mairie, en téléphonant au 03 85 92 93 70.

Le lundi 14, l’esthéticienne Sophie Lombardot, a proposé un modelage des mains et des rituels de bien-être.

Le mardi 15, la psychologue Emilie Boussin organisera un moment de méditation.

Le vendredi 18, Clémentine Barthélemy offrira une séance de sophrologie.

Le samedi 26 à 20h00 et le dimanche 27 à 15h00, la troupe Solidarire viendra clore la campagne Octobre rose de Sevrey.

Elle jouera « Au Capucin agile ! » dans la salle polyvalente. Ce vaudeville de Michel Fournier, vous détendra à coup sûr. Une entrée de 8 euros sera demandée.

Pour compléter les sommes récoltées lors des activités, les organisateurs font aussi appel à la générosité des Sevrotins. Tous les dons sont mis au chaud dans la « cocotte de Sevrey » et seront ensuite versées à l’association « Toujours Femme ».

N’hésitez pas à alimenter cette tirelire originale !

P.REGENET