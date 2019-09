Ce week-end, Varennes-le-Grand était en liesse.

Les Varnois sont venus nombreux participer à la fête communale !

La municipalité et l’association du foyer rural avaient prévu un programme festif et familial.

Samedi, sur la place du Chapitre, les familles et les jeunes gens se sont amusés avec la fête foraine. Les adultes ont aimé flâner près des stands. Certains étaient fascinés par les machines à pièces de type cascade. Les adolescents ont particulièrement apprécié les auto-tamponneuses pour augmenter leur taux d'adrénaline. Certains se sont amusés avec les agrès du palais du rire. Accompagnés de leurs parents, les plus jeunes ont préféré le manège pour enfants et la pêche aux canards. Mais tous ont succombé aux effluves des friandises, notamment à celles des barbes à papa.

Sur le stade municipal, les visiteurs ont apprécié les autres festivités.

Petits et grands ont testé leur dextérité et leur concentration avec des jeux en bois insolites. Ils ont pris plaisir à expérimenter le billard japonais, le jeu du suspens, le gruyère géant…

Le buffet et la buvette tenus par des bénévoles sont restés des points de ralliement.

Les Varnois et les habitants des communes voisines ont pu se rencontrer et discuter agréablement autour des tables dressées pour l’occasion.

L'animation sonore a su entretenir une très bonne ambiance tout au long de la soirée.

A 20 heures, malgré une légère pluie, le public a suivi avec intérêt la pièce “ L’école des petits Robert ” produite par la compagnie “ Robert et Moi ”. Dans cette école, la musique et les mathématiques étaient très liées, les monstres lançaient des choux de Bruxelles et les animaux se logeaient dans les chansons. Les acteurs se sont inspirés d'anecdotes et de souvenirs qu'ils ont évoqués sur un ton burlesque.

À 22 heures, le ciel s’est illuminé sous les yeux ravis des nombreux spectateurs. Ce magnifique feu d’artifice produit par les établissements Royets de la Charmée, fut un moment symbolique car il a réuni les générations.

Dimanche, les jeunes sont revenus se divertir à la fête foraine.

Pendant cette fête varnoise, tout le monde arborait un large sourire. Ce week-end fut une parenthèse de convivialité.

P.REGENET