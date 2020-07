La Saône-et-Loire, un territoire porté par l’axe dynamique Mâcon – Chalon-sur-Saône

Avec une population estimée de 548 000 habitants au 1er janvier 2020, la Saône-et- Loire est le département le plus peuplé de la région Bourgogne-Franche-Comté (figure 1). Mais la dynamique démogra- phique n’est plus au rendez-vous ; sa population est en baisse depuis 2013. Tout d’ abord, depuis 2005, le nombre de naissances est devenu plus faible que celui des décès. Puis l’excédent migratoire, qui était positif jusqu’ en 2015, est devenu négatif et ne compense plus ce déficit naturel.