Le conseil départemental de Saône et Loire attribuera une prime «COVID» aux «aides à domicile» à la fin de l’année

L'appel lancé sur info-chalon.com par les gérantes des Ailes d'argent de Saint Loup de Varennes et Humane Services à Saint-Marcel semble avoir été entendu par le conseil départemental de Saône et Loire.

Après le SPOT à deux occasions, c’est à l’Hôtel du département que les élus se sont retrouvés, ce vendredi 10 juin, pour une session où, ce n’est pas une surprise, on a beaucoup parlé du COVID et des conséquences de la pandémie.

C’est d’ailleurs sur un sujet sensible, celui de l’attribution d’une prime aux aides à domicile, que le Président a introduit son discours liminaire.

