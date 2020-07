Julien et Melissa confirment leur union devant le Maire

Monsieur le Maire et Conseiller départemental, Vincent Bergeret, a uni au nom de la République et sous la protection de Marianne, Julien Menotti et Mélissa Guillin,en présence de l’adorable petite Adélie, fille du couple, tous trois domiciliés à Châtenoy-le-Royal.

Mélissa Guillin est née le 20 janvier 1997 à Saint Rémy. Elle est la fille de Pascal Guillin et Marie Marchand

Julien Menotti est né le 15 décembre 1981 à Saint Rémy. Il est le fils de Claude Menotti et de Catherine Pierrard

Les mariés avaient pour témoins Amélie Menotti, Monia Vachet, Samira Sahraoui et Henri Lelogeay. Notre site www.info-chalon.com renouvelle ses voeux de bonheur aux deux époux.

JCR