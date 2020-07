Une quinzaine d'interventions ce mardi en Saône et Loire pour des feux de broussailles

Les sapeurs pompiers de Saône et Loire n'ont pas ménagé leurs efforts ce mardi 13 juillet avec pas moins d'une quinzaine de sortie pour des feux de broussailles. La sécheresse qui frappe le département depuis quelques temps provoque une situation très tendue sur nombre de secteurs avec des risques accrus. Le moindre geste maladroit peut avoir des répercussions. Soyez très vigilants à l'occasion de vos balades estivales et de vos déplacements ! Ce mardi, les sapeurs pomoiers sont intervenus à Menetreuil, Toulon sur Arroux, Chalon sur Saône, Sennecé les Mâcon, Mâcon, Blanzy, Lessard le National, Louhans, Charnay les Mâcon, Pourlans. A noter qu'en soirée, trois interventions ont été menées pour des feux de poubelles au Creusot, à Chalon sur Saône et à Saint Vallier.