Mercredi, c'était la fête à la Résidence Autonomie des 7 Fontaines !

La Résidence givrotine a en effet rattrapé le retard qu'elle avait pris suite au Coronavirus, en organisant mercredi en fin d'après-midi une animation sympathique, pour fêter l'anniversaire des résidents, nés entre le 1er janvier et le 30 juin.

Afin d’assurer l’animation de ce temps festif, la chanteuse locale, Claudette Neel, avait revêtu ses plus belles toilettes et a interprété un répertoire musical très varié.

Sébastien Ragot, Maire de la commune, accompagné de Magali Barraut, Première adjointe, Marie-Noelle Le Carrer, Adjointe en charge de la vie associative et culturelle et Sabrina Vailleau-Lanni, Conseillère déléguée en charge des solidarités, ont distribué aux 35 récipiendaires (25 femmes et 10 hommes) des plaids en tissu polaire. Ils ont aussi remis à chaque résident un pot de miel, récolté pour la première fois dans les ruches implantées sur le territoire communal.

En résumé, un moment très sympathique qui s'est déroulé dans le respect des mesures barrières et qui a apporté du bonheur aux résidents, qui ont vécu la période de confinement encore plus difficilement que les autres populations.

Crédit photo : Résidence des 7 Fontaines