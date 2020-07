CORONAVIRUS - 21 594 tests de dépistage Covid19 ont été menés en Saône-et- Loire.

Le 21 juillet, selon l’agence régionale de santé, 11 personnes atteintes du virus Covid19 étaient toujours hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire. Un patient était pris en charge en réanimation, 1 personne restait suivie en soins de suite et de réadaptation. Depuis le début de l’épidémie, 769 personnes étaient retournées à domicile après leur hospitalisation pour le Covid 19. En Saône-et-Loire, 201 personnes sont décédées en milieu hospitalier des suites du Covid 19.

Selon le point épidémiologique de Santé publique France du 17 juillet 2020, en Saône-et- Loire, 52 établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) avaient procédé à un signalement d’au moins un cas de Covid 19 entre le 1er mars et le 16 juillet. Sur cette même période, 508 résidents et 381 personnels étaient des cas confirmés de Covid 19. Quatre-vingt-douze résidents étaient décédés de la Covid 19 dans les EHPAD de Saône-et-Loire à la date du 15 juillet.

Le virus circule toujours. Afin de limiter les risques d’une reprise de l’épidémie, le port du masque grand public est rendu obligatoire par le décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 dans tous les lieux publics clos, en complément des gestes barrières, à compter du 20 juillet. Ainsi toute personne de 11 ans ou plus devra porter un masque dans les lieux publics clos.

Chacun doit respecter les gestes barrières pour se protéger et protéger chacun de nos concitoyens.