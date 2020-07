David est de retour au Saveurs d'Afrique et d'ailleurs à Chalon-sur-Saône

Après une pause obligatoire du fait du COVID-19, David Mayingila d'Afrique Terre des Hommes (ATDH) est de retour au restaurant associatif du centre commercial des Aubépins, à Chalon-sur-Saône, et entend le faire savoir par le biais d'Info Chalon.

Qu'on se le tienne pour acquis, David Mayingila, d'Afrique Terre des Hommes (ATDH), est revenu aux fourneaux du Saveurs d'Afrique & d'ailleurs, ce restaurant associatif qui a ainsi réouvert depuis, hier, mercredi, à 17 heures.



Bloqué à l'étranger en raison de la pandémie de COVID-19, l'absence de cette figure bien connue des Chalonnais se faisait sentir auprès des habitués de cet établissement situé sous le centre commercial des Aubépins.



Pour David, le monde d'après?



«Il n'y a rien qui va changer. Tout le monde est le bienvenu. Au Saveurs d'Afrique et d'ailleurs, le muticulturel n'est pas un gros mot. On mange et on boit ensemble, on échange et on fait la fête!Alors venez partager avec nous le vivre-ensemble!», déclare ce dernier.



Le message est passé.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati