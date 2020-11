CORONAVIRUS - Plan Blanc activé à l'hôpital de Chalon sur Saône

- Déprogrammation d’activités telles que interventions chirurgicales et consultations. L’ampleur de ces mesures reste à préciser à cette heure et l’hôpital met tout en œuvre pour garantir la continuité des prises en charges.

- Demande de renfort de personnels à tous les établissements du territoire publics et privés

La situation est aujourd’hui extrêmement préoccupante et l’hôpital compte sur la mobilisation de chacun en appliquant les gestes barrières pour éviter le plus de contamination possible.