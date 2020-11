Plus de 10 commerçants du centre ville, partenaires d’info-chalon, sont ouverts pour vous, chalonnais et grands chalonnais !

Que ce soit en drive, sur place, à emporter, en « call & collect », en livraison à domicile sur Chalon-sur-Saône ou dans les communes voisines, ils se sont mobilisés pour assurer un service adapté à la demande en pleine période de confinement

Vous découvrirez à partir de lundi, les commerçants participants à cette opération du mieux vivre pendant le confinement. ‘Ne cherchez plus de prétexte pour venir au centre ville de Chalon-sur-Saône pour faire vos courses alimentaires ou autres… car en cochant votre deuxième case de l’attestation de déplacement dérogatoire de la mention ‘Déplacement pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité dans les établissement dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commande et livraisons à domicile’, vous n’êtes ni bloqués par le temps ni par les kilomètres, alors venez rencontrer nos partenaires commerçants du centre ville chalonnais.

S’ils étaient plus d’une trentaine de commerces à avoir fait confiance à info-chalon pour participer aux vignettes de Noël, à cause de la Covid 19, ils ne sont plus qu’une quinzaine à pouvoir exercer et vous proposer multiples services. De la boulangerie, aux repas traiteurs, aux plateaux de fruits de mer, aux douceurs, aux spiritueux, à l’épicerie fine, aux fleurs, au marchant de cafés en vrac, à l’opticien, en allant même jusqu’à la réparation de Smartphones, découvrez la liste des commerçants partenaires info-chalon qui se sont engagés à vous faire découvrir comment se faire ou faire plaisir aux êtres chers à des prix accessibles. Venez rencontrer ces sympathiques commerçants et lors de vos achats, n’hésitez pas à prononcer ‘info-chalon’ et peut-être que…

« 2 Pois 2 Mesures », une belle « épicerie vrac » de produits biologiques, 44 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, tél 09 72 63 91 50,

Restaurant « Chez Jules » tous les weekends, profitez de menus traiteurs d’exception livrés ou à emporter, 9-11, rue de Strasbourg à 71 100 Chalon-sur-Saône, tél 03 85 48 08 34,

Faites-vous du ‘BIEN’ avec du ‘BON’ avec les chocolats Jeff de Bruges, » 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône (Service livraison et « call & collect »), tél 03 85 43 65 66,

‘La Mie Caline’, entrez dans un palais des saveurs, 2 Place du Général De Gaulle à Chalon-sur-Saône, tél 03 85 93 58 80,

‘Optic 2000’, parce que votre vue mérite la perfection, un vaste espace lumineux et agréable vous attend pour choisir la monture qui habillera parfaitement votre regard, 31-33 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, tél 03 85 90 09 40.

‘Un été à la Campagne’, votre artisan fleuriste. Situé 7 rue du Pont à Chalon-sur-Saône, venez découvrir un tout autre univers floral. Dans ce commerce de fleurs, service livraison, drive et « call & collect », tél 03 85 42 95 37.

« Cellier Saint Vincent », le caviste incontournable de Chalon sur Saône 14, place Saint-Vincent. Vins de propriétés de toutes régions qui côtoient whiskies, rhums, eaux de vie, bières et même jus de fruits. Service livraison et « call & collect », tél 03 85 48 78 25,

« By Arno », les macarons et les confiseries réalisés par un pâtissier créateur d’exception, découvrez les inspirations macarons dressés à la main, des pâtisseries fines, des petits fours, des chocolats et galettes des rois en recette authentique, tous les vendredis et dimanches matin sur le marché, à hauteur du 17 de la rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône. A déguster sur place ou à emporter existe également le service « call & collect », 06 14 62 09 52,

« Poissonnerie des marchés » de Serge Agresti. La référence fraicheur dans vos assiettes, des produits de la mer 100% qualité et des plateaux de fruits de mer à la demande! Société basée 1 A place du Pont Paron à Saint-Rémy et présente sur nos marchés chalonnais Place de l’Hôtel de Ville le mercredi, Place Saint-Vincent le vendredi, et rue aux Fèvres le dimanche, tél 06 87 61 26 07

« Les Trois Greniers », la référence des épiceries fines à Chalon-sur-Saône. Spécialités françaises et d’ailleurs, découvrez des produits de qualité, réalisés par des maisons réputées. 7 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, tél 03 85 46 65 35.

« Phone 71 » réparation de téléphones, smartphones, tablettes… plus d’une décennie au service des chalonnais et grands chalonnais. Des professionnels à qui rien ne résiste et l’assurance d’être rapidement dépanné, 12 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône, tél 06 16 83 13 73,

« Le Moulin à café », le paradis des cafés et des thés avec une torréfaction artisanale à la boutique permettant aux cafés en provenance de différents pays de développer toute leur subtilité aromatique, 1 Place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône (existe également le service « call & collect »), tél 09 53 36 88 51,

Ce lundi et jusqu’à la fin de la semaine à raison de 3 par jour, découvrez ces commerces partenaires !

