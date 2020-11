Rencontre internationale de sport boules : La COVID 19 n’altérera pas l’amitié franco-suisse entre la Boule d’Or et le club boulistes de Clarens

Les trois sponsors : Info-chalon, Superdry et le restaurant ’Chez Jules’ étaient représentés à Montreux (Suisse)

Mercredi dernier, veille de confinement ordonné par Emmanuelle Macron, avait lieu sur les bords du lac Léman à Montreux en Suisse, une réunion plénière entre le représentant de la section Suisse du club de la Boule d’Or et Pierre-Alain Dumas, Président d’Honneur du club de Clarens, parrain du concours de la fraternité franco-suisse, afin de déterminer une date pour une prochaine rencontre entre les deux clubs, cette dernière ayant dû être reportée au mois de septembre suite à une recrudescence de l’épidémie aussi bien côté suisse que français.

Si les masques ont été enlevés le temps de la photographie et le gel utilisé après la poignée de main, c’est en respectant les règles sanitaires mais dans une très grande fraternité que s’est tenue cette réunion. L’occasion dès lors de décider d’une future date en terre helvétique prévue fin du printemps 2021, si d’ici là les conditions sanitaires s’améliorent.

Une nouveauté toutefois, cette rencontre internationale de Boules Lyonnaises devrait se dérouler sur deux journées (match aller-retour le lundi et le mercredi) avec plusieurs challenges (de l’O.M.S, des sponsors, des autorités, des clubs…) plus un concours nocturne de pétanque, avec la participation du club de Blonay côté suisse et un représentant de Cras-sur-Reyssouse, club partenaire de la boule d’Or, côté français.

Lors de cette entrevue en terre helvétique, le club chalonnais remettait au club partenaire suisse de Clarens, deux équipements qui serviront de modèle, destinés à Pierre-Alain Dumas et à la grande championne de pétanque Nathalie Poget ambassadrice d’Info Chalon en Suisse et marraine du club de la Boule d’Or (excusée) avant que les autres équipements soient distribués lors d’une grande soirée événementielle.

Nul ne doute que l’année prochaine, ces rencontres internationales seront très relevées avec la présence de Livio Grando, Président Général des boulodromes de Montreux et du CO (Comité d’Organisation) du Bouchon d’Or, de Reynald Deanzer (Président du club de Clarens), de Victor Bonetti entraineur de l’équipe nationale féminine de pétanque suisse, de Philippe San Martin, joueur expérimenté du club car le club de Clarens est très titré en Suisse (plusieurs joueurs ont disputé plusieurs fois les championnats du Monde), sans compter sur le club de Blonay qui vendra chèrement sa peau.

Alors la quadrette Nathalie Poget, Victor Bonetti, Daniel Chevrey et Jean Philippe Blondet conservera t’elle son titre ? Affaire à suivre !

Communiqué par le Club de boules lyonnaises de Chalon-sur-Saône