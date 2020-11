A Chalon-sur-Saône : « 2 Pois 2 Mesures », une belle épicerie vrac de produits biologiques

Réduisez vos déchets en faisant des courses alimentaires en vrac. Le magasin vous propose en cette période de confinement un « call & collect » et de la vente en ligne !

Depuis bientôt 3 ans, l’épicerie 2 Pois 2 Mesures, située 44 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, permet une consommation de produits bio en vrac ; la possibilité de réduire son impact sur l’environnement en consommant des produits sains tout en n’achetant que ce dont on a besoin.

A « 2 Pois 2 Mesures », plusieurs familles de produits se côtoient : produits alimentaires en vrac (épicerie sèche, huiles, vinaigres, thé, café, biscuits, produits frais), produits d'entretien écologique en vrac (lessive, produit vaisselle, nettoyant sol...), cosmétiques solides (crèmes, shampoings, déodorants, dentifrices...) et accessoires réutilisables pour la personne et la maison (serviettes hygiéniques lavables, couches lavables, gourdes et pailles en inox...).

Beaucoup de produits proposés sont issus d’agriculteurs et d’artisans locaux afin de mettre en avant leurs bons produits et savoir-faire.

Dans cette boutique où l’accueil est chaleureux, Marie, Betty et Véronique vous donneront des conseils avisés sur les différents produits proposés.

« 2 Pois 2 Mesures », c’est le commerce du consommateur qui s’interroge sur ses pratiques et celles des industriels pour que sa famille consomme mieux, plus sain tout en polluant moins. Préparez vos contenants !

Pour la période de confinement, le magasin organise aussi une forme de « call & collect » : ‘Vous contactez par téléphone ou par mail, ensuite vous commandez et vous passez en magasin afin de la récupérer votre commande et la régler.

Horaires du magasin « 2 Pois 2 Mesures », 44 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h et le dimanche de 9h à 12h30.

Renseignements : Tél 09 72 63 91 50 ou site [email protected] ou site en ligne https://www.cjoint.com/c/JJFhTORa3i5

(publi-information)