CORONAVIRUS : Plus de 2.000 décès depuis le début de l'épidémie en Bourgogne-Franche-Comté

La deuxième vague touche très fortement les hôpitaux de la région qui prennent en charge à ce jour 1 371 personnes pour des formes graves de COVID-19, dont 186 en réanimation.Le niveau du pic de la première vague est d’ores et déjà atteint alors même que cette vague d’hospitalisations ne fait que commencer. Le flux d’entrées à l’hôpital se monte à 110 patients en moyenne chaque jour à l’échelle de la région, entre 16 et 17 pour les services de réanimation.Pour faire face à la grande tension du système, différentes actions sont d’ores et déjà engagées : déprogrammation massive des soins non-urgents, activation des plans blancs et transferts de patients intrarégionaux pour assurer un équilibre de la charge entre établissements. La solidarité entre tous les hôpitaux de la région a ainsi permis d’opérer à ce jour 92 transferts de malades : 55 en médecine, 37 en réanimation.L’ARS et l’ensemble des fédérations hospitalières ont par ailleurs lancé un appel aux renforts pour inviter les soignants qui le peuvent à mettre leurs compétences au service des hôpitaux publics comme privés et des établissements médico-sociaux, en se faisant connaître de l’établissement le plus proche ou en s’enregistrant sur la plateforme nationale dédiée D’autre part, un appui de la réserve sanitaire est en cours de mise en œuvre au centre hospitalier Jura-Sud.« Lorsque l’on n’est pas soi-même soignant, aider les soignants reste à la portée de tous », rappelle le directeur général de l’ARS, Pierre Pribile : « il s’agit de respecter les règles du confinement, de diminuer drastiquement ses contacts, d’adopter systématiquement les gestes barrières ».Alors que la mortalité due à cette épidémie est de nouveau en augmentation - à ce jour 1 329 personnes sont décédées en établissements de santé ; 741 dans les établissements médico-sociaux de la région - chacun d’entre nous garde le pouvoir d’agir.