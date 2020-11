L'Association le Klan du Loup ironise sur les "loups fantômes"

Voilà qui confirme ce que nous avancions dans notre communiqué du 23 août 2020 : à partir du moment où le préfet a déployé des moyens matériels et financiers (venant de la poche du contribuable) et s’est engagé verbalement auprès des éleveurs, peu importe les analyses et au diable l’ADN : pour ne pas perdre la face, il faut que ce soit un « loup », il faut qu'il y ait destruction et cette destruction sera obligatoirement celle d’un « loup ». Circulez, il n'y a plus rien à voir !

C’est désormais chose faite, le « loup » de Saône-et-Loire a été abattu.

L’association le Klan du Loup demande donc l’arrêt immédiat du versement des subventions indemnisations à l’industrie ovine du département, puisque « La Bête » a été détruite.

Néanmoins, nous pouvons nous attendre à ce que, dans les prochaines semaines/ mois, de nouveaux « loups fantômes » fassent leur apparition.

Comme ailleurs sur le territoire national, le contribuable de Saône-et-Loire doit savoir que, désormais, il paiera régulièrement pour des prédateurs « fantômes » qui viendraient à passer (pour le plus grand bonheur de la bourse des moutonniers) par le département.