CONFINEMENT : Suez et des syndicats signent un accord sur le télétravail

L'accord passé entre le groupe Suez et les partenaires sociaux prévoit le travail à distance à raison de deux jours par semaine en moyenne sur l’année civile. Il sera pérennisé au-delà de la crise sanitaire.

Communiqué de Suez





SUEZ ET LES SYNDICATS CFDT, CFE – CGC, CFTC, ET FO SIGNENT UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL :



Le Groupe SUEZ a signé avec ses partenaires sociaux un accord relatif au télétravail sur l’ensemble du périmètre France. Cet accord généralise et pérennise le travail à distance au-delà de la crise Covid-19, afin de renforcer la qualité de vie professionnelle et favoriser la flexibilité.



Le recours au télétravail est proposé à tous les salariés de SUEZ en France dont l’activité le permet. Fondé sur le principe du volontariat, l’accord prévoit le travail à distance à raison de deux jours par semaine en moyenne sur l’année civile.

Généralisé pendant la crise sanitaire, ce mode de travail a permis d’assurer la continuité des activités, de développer un rapport de confiance en termes de management d’équipes, mais aussi de limiter les risques d’exposition au Covid-19. Lors d’une enquête interne lancée au mois de mai dernier, les collaborateurs ont salué le télétravail et ont exprimé leur volonté de le pérenniser. Dès lors, la Direction et les partenaires sociaux ont mené des réflexions sur les nouvelles façons de travailler et ont affirmé leur volonté de favoriser la flexibilité et l’agilité de chacun tout en assurant à l’ensemble des collaborateurs un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.



« La crise Covid-19 a modifié nos vies professionnelles, nos méthodes de travail et nos habitudes. Nous devons tirer les enseignements bénéfiques de cette période inédite. Durant le confinement, 25% des collaborateurs ont travaillé à domicile. Ce mode de travail que nous soutenons et désirons voir prospérer implique que des facteurs clefs soient réunis : responsabilité, autonomie et confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie. En constante projection vers le futur, nous voulons prouver que la résilience intellectuelle et collective au sein du Groupe permet de moderniser le rapport à l’autre, de créer un système de travail nouveau, avant-gardiste. SUEZ compte ainsi pérenniser le télétravail. Travailler à distance permettra aux collaborateurs qui le souhaitent de s’épanouir dans un environnement plus calme et propice à la concentration, de se décharger de leur temps de trajet et ainsi de réduire leur empreinte écologique, tout en maintenant leur efficacité. », Isabelle Calvez, Directrice des Ressources Humaines Groupe de SUEZ



« Malgré un contexte difficile, la CFDT salue l’efficacité de cette négociation qui a permis de conclure cet accord, premier pas vers l’évolution d’une autre qualité de vie au travail pour l’ensemble des salariés. L’accord garantit le maintien du pouvoir d’achat, tout en permettant de préserver les salariés de l’isolement social par une répartition du temps de travail à leur initiative. De même, favorisant le mieux-être au travail des salariés et protégeant d’une dérive du numérique, cet accord s’inscrit dans un avenir socialement ambitieux. », Cédric Tassin, Coordinateur syndical Groupe SUEZ CFDT