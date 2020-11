Communiqué de presse

Les fabricants et acteurs Français de la Bijouterie et de l’Horlogerie appellent à la mobilisation de tous les Français à soutenir leurs commerçants et à privilégier des produits fabriqués en France pour les fêtes de fin d’année:



A l’heure où la France vit une crise sanitaire inédite, les commerçants « non-essentiels » et les fabricants Français qui les approvisionnent (car il en existe encore) sont parmi les grands perdants, les « sacrifiés » de ce nouveau confinement. Noël est, pour ces commerçants et fabricants, une période cruciale représentant jusqu’à 50% de leur activité. La décision du gouvernement de fermeture, pour une seconde fois, de ces commerces dit « non-essentiels » en cette période si critique sonne le glas…. C’est un coup de grâce infligé à des commerces et entreprises déjà affaiblis mais aussi le risque de voir disparaître des filières entières telles que celle de la bijouterie et de l’horlogerie qui représentent pourtant des centaines de milliers d’emplois en France.



Au drame humain du COVID, est-il nécessaire de rajouter le sacrifice de nos entreprises ?



Tous nos commerces ont mis en place des mesures sanitaires exemplaires. Les experts s’accordent sur le fait que ces lieux de la vie quotidienne des Français ne sont pas des vecteurs de propagation du virus. Notre voisin, l’Allemagne, maintient d’ailleurs ses commerces ouverts durant son re-confinement. En tout état de cause, il est insoutenable pour nos équipes de devoir fermer boutiques et usines et de passer devant des grandes enseignes d’électroménager et de bricolage ouverts au public ou d’entendre à tout va les publicités d’AMAZON à qui on laisse le champ totalement libre dans notre pays.



Nous demandons donc solennellement au Gouvernement de laisser ouvrir tous les commerces dès le 13 novembre (ou au minimum d’y autoriser l’accueil des clients dans le cadre de prises de rendez-vous) et de mettre en œuvre des mesures de soutien adaptées à l’ensemble des entreprises touchées, commerçants et fabricants, quelles que soient leur taille.



En attendant la réouverture urgente des commerces et pour faire face à cette situation d’injustice et de concurrence déloyale, les fédérations, fabricants et groupements de la Bijouterie et de l’Horlogerie lance un dispositif d’urgence pour mobiliser et aider tous les bijoutiers à mettre en place la vente à distance via leur e-store, la prospection téléphonique et par sms/email/flyers, la présentation des nouveautés via les réseaux sociaux, la vente personnalisée au téléphone ou via Facetime, la mise en place de comptoirs à l’entrée des magasins, la livraison à domicile et le retrait en magasin.

Quelle que soit la décision du gouvernement sur la réouverture ou non des commerces dit « Non Essentiels », tous les acteurs de la Bijouterie et de l’Horlogerie sont d’ores et déjà sur le pied de guerre, prêts à vous assister pour faire plaisir et se faire plaisir, pour les fêtes de Noel, de bijoux et de montres de qualité française qui enchanteront vos proches.



Face aux périls qui menacent nos commerces et nos entreprises, nous appelons tous les Français et Françaises à soutenir leurs commerces de proximité et leurs fabricants Français, à offrir des cadeaux qui ont du sens, des cadeaux Made in France achetés chez leur commerçant.



SI G N A T A I R E S



FABRICANTS BIJOUTERIE:

Eric LEFRANC, Président d’Altesse & Les Georgettes

Julien ROUSSEAU, Directeur Général Délégué d’Arthus Bertrand

Olivier GAS, Président Directeur Général de Gas Bijoux

Alexandre COQUET, Entrepreneur & PDG de Bellon & fils

Alain BAYER, Président de Cegeor Créations

Frédéric BLEU, Directeur Général d’Indicolite

Quentin LE GALLO, Directeur Général de Saunier





FABRICANTS HORLOGERIE:

Philippe BERARD, Président des Montres LIP Besançon

Cédric GOMEZ MONTIEL, Directeur Général des Montres Michel Herbelin

Pierre BURGUN, Président des Montres Pierre Lannier

Dani ROYER, Président de Pequignet

Guillaume BUTTY, Président de TBRP Group

FEDERATIONS DE LA BIJOUTERIE ET DE L’HORLOGERIE:

Guillaume BUTTY, Président de France Horlogerie

Eric CHEMINADE, Président de l’UBH, Union de la Bijouterie et de l’Horlogerie



FEDERATIONS POUR LE MADE IN FRANCE:

Yves JEGO, Ancien ministre, Président fondateur d’Origine France Garantie

Amandine HESSE, Co-Fondatrice et Présidente de la Fédération Indépendante du MIF

Gilles ATTAF, Président-Fondateur des Forces Françaises de l’Industrie

Fabienne DELAHAYE, Fondatrice et Présidente du MIF Expo



GROUPEMENTS / GROUPE DE DISTRIBUTION:

Stéphane PONGE, Président du Groupe SYNALIA (Julien d’Orcel, Guide des Orfèvres, Montres and Co)

Franck BOUDRIE, Président des Nouveaux Bijoutiers

Carle DEL-REY, Président d’Objectif Montres

Philippe BESSON, Président du Groupe BESSON

Raphaël ESCANEZ, Président du Groupement Perspectives

Réginald GREGOIRE, Président de TEMPKA