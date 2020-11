‘Atelier Viande et Tradition’ vous propose une gamme de viande de qualité supérieure

Une charcuterie faite maison et de nombreux produits de salaison vous sont proposés!

Xavier Monin, boucher charcutier traiteur ayant plus de 36 ans d’activité est installé depuis 1987 à Chalon-sur-Saône, propose à sa clientèle dans ses trois boucheries situées 4 avenue Jean Jaurès et 17 rue de Belfort à Chalon-sur-Saône ainsi que 53 Grande Rue à Saint Marcel des viandes savoureuses et de qualité, sélectionnées parmi les meilleurs éleveurs.

Ce boucher privilégie la viande française et parfois l’été de la viande de race irlandaise qui sont d’excellentes qualités. Toutes les viandes ont une traçabilité, si la viande bovine est uniquement du Limousin, pour le veau et pour le porc, la viande provient de la Région Rhône-Alpes alors que pour l’agneau, la viande provient de Charente-Poitou.

Dans ces trois boucheries où l’on privilégie le ‘fait maison’ à plus de 80% de nombreux plats cuisinés vous seront proposés tels que : couscous, langue de bœuf sauce verte escargots, cassoulet, blanquette, les tourtes, paleron confit, tête de veau sauce Gribiche. Une grande spécialité de cette boucherie sera également ‘Le Tournedos de l’Atelier’ où les meilleurs morceaux de la pièce de bœuf sont sélectionnés pour la réalisation, ce qui permet un prix attractif. Beaucoup de préparation bouchère sont mises à votre disposition afin d’élaborer des rôtis … qui seront plus facilement à cuisiner.

Tout une gamme de produits charcutiers dont la majorité étant réalisée au sein de l’entreprise vous sont proposés : Assortiment de pâtés (campagne, foie, pâté en croûte, terrine bressane), jambons cuits, jambonneaux, rillettes, galantine de volailles, saucisses fraîches, merguez, jambon persisllé.millefeuille de langue, boudin noir et boudin blanc...

Ces experts bouchers pratiquent également de la maturation pour une viande très prisée par les connaisseurs. « Pour cela, il faut que la bête soit bien élevée, qu’elle ait bien mangée, sans stress afin de faire un bon gras et surtout une très bonne viande. Ensuite, la viande est installée en chambre froide, les côtes de bœuf peuvent parfois y séjourner jusqu'à 12 à 15 semaines, le temps que le froid accomplisse son œuvre, jour après jour. Alors les parfums se développent... Certains diront que l'on retrouve l'odeur du foin, d'autres celle des champignons des bois. A chacun son nez ! Pour moi c'est une odeur de viande prête à être dégustée ! ».

Venez nombreux découvrir leurs produits et profiter de leurs conseils dans les trois boucheries charcuteries de Chalon-sur-Saône et Saint Marcel. Il vous sera proposé une large sélection de viandes, plats cuisinés, accompagnements, charcuteries et préparations artisanales de grande qualité, ainsi que des paniers à un prix très attractif.

Les boucheries-charcuteries ‘Atelier Viande et Tradition’ situées 4 avenue Jean Jaurès (tél 03 85 45 38 99) et 17 rue de Belfort (03 85 47 71 13) à Chalon-sur-Saône ainsi que 53 Grande Rue à Saint Marcel (tél 03 85 99 97 95) sont ouvertes du mardi au samedi. Vous pouvez également accéder au site de la société : https://www.bing.com/search?q=atelierviandeetcr%C3%A9ationchalon&form=PRASU1&src=IE11TR&pc=EUPP_ASTE

Publi-information