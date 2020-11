Nouvelle nuit agitée à Chalon sur Saône

Des tirs de mortiers en pleine journée ce lundi à Chalon, et de nouveaux incendies en début de nuit.

Nouveaux actes de violences ce lundi. Comme info-chalon.com a pu l'indiquer, vers midi, ce sont des tirs de mortiers qui ont résonné au niveau de l'école maternelle Saint Exupéry. Plus tard dans la journée, aux Près Saint Jean, de nouveaux tirs de mortiers ont été entendus. Entre 20h et 22h, les sapeurs pompiers sont intervenus à trois reprises, rue Jules Renard, Jules Ferry et André Gide, pour des feux de poubelles et des risques de contagions à des véhicules stationnés.