AVIS DE DECES - Monsieur Daniel CUILLEROT

SAINT-MARCEL ÉPERVANS



Joëlle et Daniel Malot,

sa fille et son gendre ;

ses petits-enfants

et arrière-petits -enfants,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel CUILLEROT



survenu le 4 décembre 2020, à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le samedi 12 décembre 2020 à onze heures quinze, dans l'intimité familiale, au crématorium du Creusot.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD de Sainte-Hélène et le personnel soignant du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.