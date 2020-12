Adrien Bailly nouveau président de la Fédération régionale des jeunes chambres économiques de Bourgogne Franche-Comté

La Fédération régionale des jeunes chambres économiques de Bourgogne Franche-Comté s’est adaptée au contexte sanitaire actuel de notre pays en proposant pour la première fois de son histoire un congrès 100% digital et un programme mutualisé avec ses homologues du Grand-Est, des Hauts-de-France et de Normandie.

Cette année le congrès de la Fédération régionale des jeunes chambres économiques de Bourgogne Franche-Comté aurait dû se tenir ce samedi dans la Cité de Niépce. Mais la pandémie de Covid-19 est passée par là et en raison des contraintes sanitaires très strictes imposées par les mesures gouvernementales, le programme initialement prévu a été annulé.

Pas de congrès donc mais néanmoins un nouveau président pour conduire la fédération régionale au cours d’une année qui ne s’annonce pas comme un long fleuve tranquille. Il s’agit de l’Auxerrois Adrien Bailly. Trésorier sortant, il succède à la Dijonnaise Aurélie Martin-Garraut. Adrien Bailly, qui dirige une entreprise de multi-services et qui est membre de la JCE d’Auxerre depuis 2016, conduisait une liste BFC. BFC, non pas comme Bourgogne Franche-Comté mais comme Bouger, Fidéliser, Collaborer.

Un Chalonnais dans l’équipe dirigeante



Dans l’équipe d’Adrien Bailly se trouve un Chalonnais. Ludovic Berteau, actuel président de la JCEL de Chalon, élu en qualité de vice-président en charge du développement et du partenariat. Au cours de l’assemblée générale, qui s’est déroulée en visioconférence depuis une salle prêtée par la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) de Saône-et-Loire, Antoine Filipek, présentement trésorier de la JCE de Chalon, est devenu ambassadeur de la fédération régionale, une reconnaissance de ses huit années d’engagement et de ses prises de responsabilités au sein de la Jeune Chambre Economique Française (JCEF).

Un congrès dématérialisé



La réunion a eu lieu dans le cadre d’un congrès inter fédérations des jeunes chambres économiques de Bourgogne Franche-Comté, du Grand Est, des Hauts-de-France et de Normandie 100% digital. Evénement inédit qui proposait aux membres et aux postulants des quatre fédérations régionales un programme de haut niveau avec des conférences, des ateliers et des formations. Au nombre des invités figuraient Anne Sander, députée européenne, Kevin Hin, secrétaire général de la JCI (Junior Chamber International), et Jean-Eric Fray, ancien président de la JCEF et ancien représentant de la JCI auprès de l’UNESCO.

Gabriel-Henri THEULOT