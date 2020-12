Fontaines : Le village à l’heure de la féerie de Noël

Décembre ce mois où l’on entre dans l’hiver ; les élus, le CCAS, les associations et les commerçants ont fait preuve d’imagination pour perpétuer l'esprit de Noël et distribuer 155 colis.

Noël c’est avant tout un temps de partage, de réconfort, d’échange entre les petits, les parents, les grands-parents et les amis, un moment où la famille se retrouve et fait la fête, une manière de rompre avec la morosité hivernale. Retrouvailles difficilement imaginables pour ce Noël 2020.

Le colis de Noël

Carine Plumier vice-présidente du CCAS, conseillère municipale déléguée à la solidarité, au lien social et à l’environnement confiait à Info Chalon.com : « Cette année le traditionnel goûter organisé lors de la semaine bleue n’a pas pu avoir lieu du fait de la crise sanitaire, le CCAS et la municipalité de Fontaines n’ont pu rencontrer les personnes âgées et échanger avec eux sur leurs attentes et besoins. Nous avons décidé de faire un colis plus conséquent en fonction de la situation familiale : personne seule ou couple » Alors pour garder la magie de Noël, les élus se sont retrouvés vendredi pour préparer les colis spécialement concoctés avec les produits locaux à l’image des petits fours et bons gâteaux préparés par les boulangeries ̏Bonnot˝, ̏à la Bonne Brioche˝ et ̏Aux Délices Fontenois˝, le vin du ̏Domaine Gouffier˝ sans oublier le ̏Lycée Agricole, Les vergers Tom la Pom, le Proxi Super et le Rucher de Paul Répégaud˝ tous commerçants de la commune. Pour maintenir le lien intergénérationnel, dans le colis, il a été glissé des dessins réalisés par les enfants à l’école et durant le temps périscolaire.

Dimanche matin, les élus, le CCAS et quelques bénévoles ont distribué 155 colis. Les colis ont été remis à toutes les personnes de plus de 75 ans, sans conditions de ressources.

Parrainer un sapin

Fontaines s’est embelli avec les superbes vitrines des commerces. : Boulangeries, pharmacie, hôtel, salon de coiffure et d’autres ont mis du blanc dans leurs décors, peut-être par nostalgie du manque de neige. Solidarité, colis de Noël, actions diverses, nos villages ne manquent pas d’imagination. Ils n’ont pas les mêmes moyens que les grandes agglomérations pour décorer, illuminer leurs quartiers, mais Fontaines a trouvé la solution avec l’idée ̏Parrainer un sapin˝. Très vite l’idée a fait son chemin et encore une fois les commerçants, les associations, les fontenois ont joué le jeu. Les sapins ont poussé par magie devant une vitrine, dans un square, une place, une cour, vers l’église St Just. Pour que personne ne soit oublié, on trouve des sapins partout, même dans les hameaux isolés de la commune, comme celui de Saint Nicolas par exemple.

C.Cléaux