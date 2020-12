Une pensée chaleureuse pour Montceau News et la famille Berthier

Pascal s'en est allé en cette journée de Noêl, après des années de combat face à cette maladie qui le rongeait. Pascal Berthier, était le journaliste fondateur de Montceau News, site d'information locale qu'on ne présente plus du côté du bassin minier, et précurseur de l'information en ligne avec notre homologue Alain Bollery au Creusot. Après avoir longtemps exercé au sein de la PQR départementale, en passant par le Progrès puis le Courrier de Saône et Loire. Pascal avait "l'info" locale chevillée au corps et c'est tout naturellement qu'il a décidé de voler de ses propres ailes en créant Montceau News au début des années 2000 alors même que l'époque était loin d'être celle d'aujourd'hui sur l'équipement numérique et son corrolaire informatif. Il a eu le nez, parce qu'il connaissait Montceau les Mines, son territoire et ses habitants et le succès a très vite été au rendez-vous.

A Annabelle, son épouse, et à son fils, Léo, toute la rédaction d'info-chalon.com adresse ses plus chaleureuses condoléances.

Laurent Guilaumé