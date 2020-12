Bonne nouvelle sur le front de l'emploi, Framatome envisage plus de 214 recrutements sur son seul site de Chalon sur Saône en 2021

En Saône et Loire, ce sont quelques 350 recrutements annoncés pour 2021. Un chiffre qui vient compléter les 400 recrutements réalisés en 2020.

Pour soutenir sa montée en puissance pour les fabrications des composants du projet d’EPR d’Hinkley Point C au Royaume-Uni et pour la fabrication de composants de remplacement pour le parc nucléaire français et pour l’export, l’usine de Saint-Marcel a effectué 61 recrutements en CDI en 2020 et prévoit d’en recruter 80 en 2021. Les métiers concernés sont principalement liés à la production (chaudronniers, soudeurs, contrôleurs non destructifs, usineurs) et à l’ingénierie (technicien méthodes, ingénieurs en métallurgique et en mécanique). L’usine recrutera également des planificateurs et des chefs de projet. « Nous recrutons, nous intégrons et nous formons dans une logique de durée. Disposer d’activités complémentaires sur nos différents sites du bassin chalonnais et du Creusot nous permet d’offrir des parcours de carrières particulièrement riches et motivants au service de la production d’une électricité bas-carbone » indique Christophe Vergne, directeur de l’usine de Saint-Marcel.

En 2021, le site de Chalon dédié aux services à la base installée, c’est-à-dire à la maintenance des sites nucléaires et à l’installation de composants, prévoit quant à lui d’effectuer plus de 214 recrutements notamment de techniciens d’intervention sur site nucléaire (TISN).

L’usine du Creusot a réalisé 60 recrutements en CDI en 2020. En 2021, le Creusot prévoit de recruter 31 personnes principalement sur les métiers suivants : usinage, contrôle non-destructifs (CND), ingénierie, projets.

Framatome, qui emploie 2 500 personnes dans le département, effectue 1 000 recrutements par an dont 800 en France sur une grande variété de métiers.

