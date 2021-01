L'ambition de 3000 étudiants d'ici 2030 sur le Grand Chalon et la création prochaine d'un campus étudiant

Sébastien Martin, Sébastien Ragot et Emmanuelle Dupuit ont réaffirmé à Nicéphore Cité, les objectifs du Grand Chalon, en ce début d'année 2021 sur la question étudiante.

Avec 600 étudiants de plus en l'espace de 6 ans sur le territoire du Grand Chalon, la dynamique étudiante est bien enclenchée sur notre territoire. Un chiffre que Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, aime à rappeler, dès lors qu'ils s'agit d'évoquer le dossier de l'enseignement supérieur sur le Grand Chalon. Avec désormais 2317 étudiants post-bac, l'ambition affichée est de porter ce chiffre aux 3000 étudiants d'ici à 2030.

Pour y parvenir, le Grand Chalon pourra compter sur la future Usinerie, en partenariat avec le CNAM, l'Institut Image et Arts et Métiers, pour doper son offre de formations post-bac. Parallèlement, toujours sur le site de la sucrerie, les locaux flambant neufs du Pôle technologique des métiers de l'industrie prennent toutes leurs dimensions et seront pleinement opérationnels d'ici quelques mois.

C'est dire que Chalon sur Saône entend bien, en lien avec le pôle universitaire de l'IUT qui lui aussi densifie, au fil du temps, ses offres de formation, jouer un rôle majeur sur les pôles secondaires universitaires.

Parallèlement à la présentation des deux journées portes-ouvertes fixées aux 29 et 30 janvier, Emmanuelle Dupuit, conseillère communautaire en charge de la vie étudiante, a tenu à souligner toute l'attention particulière réservée aux étudiants du Grand Chalon, à travers la crise sanitaire du moment. Elle a souligné les contacts réguliers entre les établissements et les services de l'intercommunalité sur les questions de précarité étudiante. L'élue chalonnaise a également fait mention de la volonté "de voir émerger un vrai lieu dédié à la vie étudiante, une sorte de campus, qui permettra à chacun de se retrouver et de vivre pleinement sa vie étudiante". Une initiative qui devrait voir le jour dès lors que les conditions sanitaires le permettront.

Laurent Guillaumé