"Se faire vacciner aujourd’hui, pour les professionnels de santé, c’est se protéger, c’est protéger ses proches, protéger ses patients et participer à l’éradication du coronavirus"

Depuis presque une année, les professionnels de santé et les établissements que nous représentons ont fait face à la pandémie. Nos concitoyens subissent la maladie, les contraintes et les conséquences sociales et économiques de la COVID-19.

En ce début de 2021, nous accueillons avec un grand espoir l’autorisation de mise sur le marché des premiers vaccins et les premières livraisons dans les plateformes hospitalières.

Les 50 000 doses reçues à ce jour permettent d’entamer la vaccination dans les EHPAD, et pour les professionnels de santé et hospitaliers.

D’ores et déjà, des centres de vaccination sont ouverts, comme à Dijon, dans les établissements hospitaliers, mais aussi à l’initiative des professionnels de santé libéraux.

D’autres ouvriront très vite, également sous l’égide des collectivités territoriales, dans tous les territoires de la région, afin de pourvoir à la vaccination des professionnels de santé de plus de 50 ans (ou atteints de comorbidités), de l’ensemble des personnelsdes établissements, des sapeurs-pompiers et des aides à domicile.

Cette organisation sera indispensable pour passer aux phases suivantes, fin janvier avec les personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile, puis ensuite avec l’ensemble des professionnels et la population générale.

Si les mesures d’ordre public et les gestes barrière ont prouvé leur efficacité pour freiner la pandémie et que les pratiques thérapeutiques se sont améliorées pour mieux prendre en charge nos patients, nous sommes convaincus aujourd’hui que seulel’immunité collective que procure une large campagne vaccinale permettra d’éradiquer le COVID-19.

Le vaccin aujourd’hui mis sur le marché et acquis par les pouvoirs publics, comme les vaccins qui seront prochainement autorisés présentent toutes les garanties de sécurité et d’efficacité attestées par les normes françaises et européennes.

Il est administré par des médecins, et en leur présence par des infirmiers, après une consultation médicale individuelle qui permet d’éliminer les contre-indications et de recueillir le consentement éclairé du patient.

Se faire vacciner aujourd’hui, pour les professionnels de santé, c’est se protéger, c’est protéger ses proches, protéger ses patients et participer à l’éradication du coronavirus.

C’est pourquoi, attestant de notre engagement, nous nous ferons vacciner jeudi 7 janvier au CHU de Dijon

Unions Régionales des Professions de santé :

URPS médecins libéraux,

URPS infirmiers libéraux,