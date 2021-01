Cultivons Chalon adresse ses voeux aux Chalonnais

Cultivons Chalon

Vœux aux Chalonnaises et Chalonnais

En ce début d’année, Cultivons Chalon vous présente ses meilleurs vœux.

2020 a été une année difficile. Nous tenons, dans ce contexte, à saluer les efforts menés par chacune et chacun d’entre vous pour faire face à la situation.

Nous remercions toutes celles et ceux qui ont été fortement mobilisés pour affronter les difficultés et nous assurons de notre soutien les personnes qui ont été durement éprouvées.

Nous espérons que les mois à venir, grâce à nos efforts et à la vaccination, verront la fin de la pandémie et que nous pourrons retrouver de la sérénité, de la joie et des perspectives d’avenir enthousiasmantes afin que chacune et chacun retrouve des conditions propices à son épanouissement personnel et professionnel.

Nous souhaitons vivement que l’ensemble des acteurs qui concourent tant à la qualité de nos vies parmi lesquels les cafetiers et restaurateurs, les professionnels de la culture et de l’événementiel, le monde associatif et sportif puissent de nouveau exercer et retrouver leurs publics. C’est urgent, c’est vital.

Emploi, adaptation au réchauffement climatique, éducation, culture, sport, santé, accompagnement des séniors, lutte contre la précarité, sécurité : il est du devoir des élu.e.s d’apporter des solutions de court, moyen et long termes. Cela permettra de répondre aux enjeux actuels.

Notre Ville et ses habitants ont un potentiel important, des richesses et talents nombreux.

Il convient de mieux les valoriser en mettant en œuvre des actions fortes, innovantes et solidaires.

Elus et membres de Cultivons Chalon, nous resterons présents à vos côtés et déterminés pour engager, avec vous, les actions indispensables à votre bien-être dans notre ville.

Belle année 2021 !