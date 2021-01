L'incroyable année pour Légendes Gourmandes et Christelle Lotz !

En terme d'ascenseur émotionnel, l'année 2020 aura été l'année à marquer d'une pierre blanche pour l'entreprise Légendes Gourmandes, installée à Crissey mais plus pour longtemps.

Alors que nous avons tous en tête le contexte sanitaire et ses conséquences économiques, des entreprises vont bien et même très bien. Des situations qui relèvent parfois de pas grand chose. Lorsque le confinement de printemps est annoncé, Christelle Lotz, dont l'entreprise Légendes Gourmandes fête sa 20e année, se demandait comme tous les chefs d'entreprise comment elle allait faire face. Pire, avec un chiffre d'affaire réalisé pour 50 % avec les épiceries fines, cette spécialiste des préparations culinaires, a vu fondre comme neige au soleil, ses clients et leurs capacités d'écouler sa marchandise.

Avec la fermeture des commerces dits "non essentiels", Christelle Lotz n'a eu d'autres choix que de faire comme beaucoup et de mettre au chômage partiel ses 8 salariés. En tant que chef d'entreprise, elle était dans l'obligation d'assumer seule la charge des commandes restées en stand-by et des commandes entrantes. "Franchement, j'ai eu la chance de compter sur des amis en or. Ils sont tous venus prêter main forte, tous les week-ends... ", son compagnon comme le secrétaire général de la CPME... c'est dire l'Union Sacrée qui a prévalu dans ce moment de tension extrême.

Parallèlement, "j'ai décidé de prendre les choses en main, de me lancer sur l'animation de pages facebook dédiées aux vendeuses à domicile, de faire la promotion de mes produits... et puis soudainement ça s'est emballé".

10 jours de chômage partiel ... et puis très vite le retour à l'entreprise et des embauches

Le scénario auquel elle ne pensait même pas s'est produit. De fil en aiguille, son réseau de vendeuses à domicile s'est étoffé en un claquement de doigts pour arriver en fin d'année 2020 à 3000 vendeuses susceptibles de promouvoir et d'écouler sa marchandise. Une armée surréaliste au regard de ce que pouvaient vivre nombre de ses confrères chefs d'entreprise, "mais une forme de logique avec de nombreuses femmes qui se sont retrouvées au chômage et qui ont du trouver des activités complémentaires". La machine s'est très vite emballée et les recrutements ont aussitot suivi. En ce début d'année 2021, Légendes Gourmandes poursuit même la dynamique pour avoisiner prochainement les 35 salariés, passant de 8 au printemps à 26 en fin d'année. C'est dire le chambardement total pour la petite entreprise qui désormais vit totalement à l'étroit dans ses locaux de Crissey.

Un chiffre d'affaire passé de 1,6 millions à 2,3 millions d'euros

Une belle saga qui fait plaisir à voir pour l'établissement qui fête sa deuxième décennie cette année. En l'espace d'un an, la croissance de l'entreprise a dépassé toutes les perspectives même les plus optimistes et surtout inversé le scénario du pire qui se profilait au printemps.

Mieux encore grâce au soutien du Grand Chalon et de sa mission de développement économique et du Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté qu'elle tient à saluer et remercier pour son travail, Christelle Lotz a décidé de faire face à la demande et de changer la donne. Ce sont donc des nouveaux locaux dans lesquels elle va regrouper toutes ses activités, actuellement reparties sur deux sites.

Légendes Gourmandes déménage à Champforgeuil et crée même un magasin d'usine ouvert au grand public

Signe des temps qui changent, Christelle Lotz a décidé de prendre le taureau par les cornes. Le local jouxtant 1,2,3 Jouons à Champforgeuil a été racheté par la chef d'entreprise pour accueillir d'ici quelques semaines l'intégralité de ses services. Sa surface totale passera de 500 m2 à 1050 m2. Un show room proposera de présenter l'ensemble de ses 600 références et permettra d'accueillir comme il se doit les vendeuses à domicile en terme de formation. Un magasin d'usine ouvrira même ses portes début février proposant sa palette de préparation culinaire au tarif "usine", "une forme de retour après la fermeture de celui qui se trouvait Place Saint Vincent à Chalon sur Saône".

Côté perspectives, elles apparaissent toujours surréalistes. Christelle Lotz entend d'ici la fin d'année 2021 un chiffre d'affaire aux abords des 3 millions d'euros et 5 à 6000 vendeuses à domicile, tant la dynamique est tracée. C'est dire que l'année de la COVID aura été une année particulièrement historique pour Légendes Gourmandes. "Franchement, c'est une belle aventure. Avec des gestes de solidarité et de remerciements qui m'ont fait chaud au coeur".

Laurent Guillaumé