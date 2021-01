CORONAVIRUS : 41 personnes sont décédées, en Saône et Loire, depuis fin décembre

Les derniers chiffres publiés par la Préfecture.

- Les indicateurs de circulation du virus au sein de la population indiquent que le virus reste très actif dans le département avec des indicateurs toujours supérieurs aux indicateurs nationaux. Pour la période du 29 décembre au 4 janvier, le taux d’incidence atteint 199 /100 000 habitants pour 144 au niveau national et 223/100 000 habitants pour les personnes âgées de plus de 65 ans pour 150 au niveau national.

- Le taux de positivité s’établit à 8,1 % pour la période du 29 décembre au 4 janvier.

- Au 7 janvier 2021, selon l’agence régionale de santé, 407 personnes atteintes du virus Covid-19 sont hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire. 32 patients sont pris en charge en réanimation. 653 personnes sont décédées en milieu hospitalier des suites de la Covid-19. Depuis le début de l’épidémie, 2502 personnes sont retournées à domicile après hospitalisation.