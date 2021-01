Plus de 1300 kg de produits collectés à Lux pour le Secours Populaire

L’ensemble des partenaires tient à remercier vivement tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et ont participé au succès de l’opération, le directeur et l’équipe du Leclerc pour l’accueil ainsi que les très nombreux et généreux donateurs.

1 303 kilos de produits alimentaires et d’hygiène ont été collectés sur ces 2 jours et pourront ainsi être redistribués aux bénéficiaires du Secours Populaire, qui sont malheureusement de plus en plus nombreux.

La pauvreté augmente. De plus en plus de nos concitoyens éprouvent de grandes difficultés économiques.

Face à ce triste constat, la solidarité et l’entraide sont indispensables.

Elles ont été particulièrement à l’œuvre ce vendredi et samedi. Nous en sommes reconnaissants.

Cela nous donne la force de poursuivre nos combats pour une société plus juste, équitable et solidaire.