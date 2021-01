Malgré la COVID, le Palais de justice de Chalon sur Saône était en mode rentrée judiciaire

Trois rentrées en une : les audiences solennelles de rentrée sont évidemment annulées à cause de l’état d’urgence sanitaire que nous connaissons depuis 10 mois. Pascale Dorion, présidente du tribunal judiciaire (TJ) de Chalon-sur-Saône, Damien Savarzeix, procureur de la République, Gérard Morel, président du tribunal de commerce, Anne-Marie Perrin, présidente du conseil des prud’hommes ainsi que Patricia Baudrand, vice-présidente, ont exposé à la presse les bilans 2020 de leurs activités, et les perspectives pour 2021.

Tribunal de commerce

L’année 2020, ses deux confinements, les mesures de couvre-feu et leurs conséquences sont au cœur des préoccupations du tribunal de commerce. Gérard Morel, son président a des messages importants à faire passer dont celui-ci : la cellule « prévention » tient chaque mercredi matin une permanence au palais de Justice, tout entrepreneur, en difficulté sur un plan ou un autre doit franchir cette porte. Le procureur de la République insiste également : « Il faut réfléchir à la manière de s’en sortir, et donc venir bénéficier d’un regard extérieur, de conseils et de force d’analyse, et il faut le faire maintenant. »

Quelques éléments de bilan

- 1400 créations d’entreprise, essentiellement des TPE

- 300 suppressions d’emplois (44 % sur le chalonnais, 26 % sur Creusot/Montceau, 17 % sur le louhannais, le reste sur l’autunois), en tête hôtellerie, restauration, commerces, puis le bâtiment, et l’automobile et le transport.

- Procédures collectives : - 47 % (moins 47%) par rapport à 2019. « C’est paradoxal, et c’est lié à l’ampleur et à l’efficacité des aides que nos dirigeants ont apporté aux entreprises. Mais on sait très bien que ça ne va pas durer. Avec la fin des aides publiques, des situations difficiles vont émerger. Il serait dommage de perdre le bénéfice des aides, il faut qu’elles soient retirées progressivement. »

APESA 71

Pour une aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë

En 2016, le tribunal de commerce a fait le choix de rejoindre le réseau APESA, pour « aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë ». L’information doit encore et toujours être diffusée (https://www.apesa-france.com/ et https://www.apesa-france.com/tag/apesa-71/). « On a formé des sentinelles pour nous alerter quand quelqu’un se trouve en situation psychologique de détresse, ou en souffrance grave. » Le circuit de prise en charge est conçu pour être rapide, gratuit et confidentiel. « APESA 71 réagit dans l’heure. » En 2020, 34 personnes ont bénéficié d’une aide en urgence. La philosophie d’APESA 71 est : pour tout le monde, avant, pendant, et après. La détresse psychologique peut concerner n’importe qui. Une attention particulière est portée aux heures qui suivent les audiences de liquidations judiciaires, mais aucune situation n’est mise de côté, toute souffrance accrue mérite de faire l’objet d’une aide. »

En guise de conclusion

« L’incertitude et bien des inquiétudes demeurent fortes, mais nous avons quelques raisons d’espérer en 2021 : un plan de relance qui va produire ses effets, et puis le vaccin, évidemment. Faites-vous vacciner, que l’on retrouve rapidement une France active, et solidaire. Il faudrait essayer d’acheter français, même si c’est parfois un peu plus cher. Nous souhaitons enfin que les contraintes administratives et la pression fiscale soient compatibles avec la situation générale. »

Le conseil de prud’hommes

Les chiffres d’activité du CPH reflètent les désordres de l’année (447 affaires nouvelles en 2019, 347 en 2020). Par contre le nombre d’actions en référés reste stable, vu le nombre de salariés qui se sont trouvés en difficulté en raison de la crise sanitaire (et des fermetures de commerces, d’établissements, etc.) Même inquiétude qu’au tribunal de commerce : « Tout le monde s’en sort à peu près grâce aux dispositifs d’aides, mais qu’est-ce qui va se passer après ? »

L’organisation du greffe

Comme absolument toutes les juridictions, le CPH ne saurait travailler correctement sans greffiers. Or la fusion des TGI et TI a entraîné une mutualisation des greffes auxquels il sera confié de nouvelles tâches administratives. Le CPH s’inquiète que les deux greffiers qui y travaillent soient moins disponibles.

Projet de répartition des effectifs des conseils de prud’hommes : vers moins de proximité

Autre motif d’inquiétude, un projet de réduction importante des effectifs pour le Conseil de Chalon-sur-Saône (actuellement de 76 conseillers), ainsi que la suppression de la section agriculture qui serait transférée à Mâcon. Ces décisions, contre lesquelles le CPH de Chalon se bat, sont un effet de la réforme de la carte judiciaire de 2008 qui avait alors supprimé les conseils du Creusot, de Montceau et d’Autun. « On nous parle de justice de proximité et on veut encore nous enlever des sièges et une section, alors que depuis la réforme de 2008 nous n’avons presque plus de dossiers sur Autun : les gens sont trop loin et délaissent leurs intérêts. »

Anne-Marie Pernin et Patricia Baudrand, respectivement président et vice-présidente fraîchement élues, rencontreront deux parlementaires le 25 janvier prochain, pour que le ministère entende la gravité des conséquences de ces décisions sur des instances déjà entamées par une réforme qui avait bouleversé la carte judiciaire. Le contenu de ce projet de répartition sera fixé en fin d’année.

Florence Saint-Arroman