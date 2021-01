Conseil de Prudhommes de Chalon sur Saône : «Tout le monde s’en sort à peu près grâce aux dispositifs d’aides, mais qu’est-ce qui va se passer après ?»

«On nous parle de justice de proximité et on veut encore nous enlever des sièges et une section, alors que depuis la réforme de 2008 nous n’avons presque plus de dossiers sur Autun : les gens sont trop loin et délaissent leurs intérêts»