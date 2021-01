BASKET (Jeep Elite) : L'Elan Chalon se sépare de Teyvon Myers

Depuis le rééquilibrage de l’équipe avec les arrivées de Sean Armand et Jordon Crawford, Teyvon Myers était le 5ème améri-cain de l’effectif professionnel et par conséquent n’a plus disputé de rencontre officielle depuis le déplacement à Monaco le 17 octobre 2020.

Une opportunité s’est présentée à lui dernièrement et compte tenu de son investissement et de son com-portement irréprochable chaque jour à l’entraînement, nous avons accepté de le libérer.

L’Elan Chalon tient à remercier Teyvon et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière»

Une carrière qui va se poursuivre à Roanne.