Clin d'oeil info-chalon

L’Arrosoir fête ses 50 ans cette année et pour ne pas oublier ce qu’est la musique vivante, la Fanfarrosoir faisait son marché !

Pour en savoir plus sur l'Arrosoir :

" Reconnu par la presse spécialisée pour la qualité de sa programmation, par les musiciens pour la chaleur de son accueil et son professionnalisme, et par le public pour la diversité des musiques diffusées, l’Arrosoir est devenu un lieu culturel incontournable à Chalon-sur-Saône et à un niveau national.

L’Arrosoir est aussi une structure d’accompagnement pour les artistes, qu’ils soient amateurs, professionnels ou entre les deux.

Jazz, musiques improvisées, musiques traditionnelles, du monde, chanson, et toutes ces musiques rassemblées en « musiques de traverse », dans une cave voûtée de 120 places assises, propice aux rencontres entre artistes et publics, c’est ce projet singulier que défend l’Arrosoir depuis 50 ans."

L'Arrosoir a pour le moment suspendu sa programmation suite à la fermeture des salles de concerts mais espère, tout comme son public, une reprise très prochaine.

L'Arrosoir, 11, impasse de l'ancienne prison à Chalon-sur-Saône. Fb : ArrosoirChalon

Texte et photos : Communication L'Arrosoir