La députée de Saône et Loire, Cécile Untermaier, interpelle Olivier Véran, Ministre de la santé, sur le coût des tests PCR

Monsieur le Ministre,

Plusieurs directrices et directeurs d’Ehpad de divers lieux en France, ont souhaité m’alerter sur le coût des tests PCR.

Il semblerait que la CPAM ne rembourse pas la totalité de la prestation, laissant à chaque personnel de santé, un reste à charge compris entre deux euros et 2,5 euros, lequel serait consultable sur leur relevé de compte Améli, pour chaque analyse transmise à un laboratoire d’analyses médicales. L’ensemble des personnels des Ehpad, seraient désormais de plus en plus réticent à se faire dépister compte tenu du reste à charge cumulatif dont il fait l’objet. C’est l’incompréhension qui règne pour nombre d’entre eux, car les annonces ministérielles indiquaient la gratuité des tests.

Par ailleurs, dans le registre des vaccinations cette fois, je suis régulièrement alertée sur les difficultés rencontrées pour obtenir la vaccination souhaitée et sur les différences de coût de cet acte selon l’acteur qui le pratique et le lieu où il se déroule. Les premières injections du vaccin sont réalisées dans les centres de vaccination. Beaucoup de citoyens souhaitent savoir quand l’ensemble des personnels médicaux, en particulier les infirmiers et les pharmaciens, seront prochainement autorisés à vacciner dans leur cabinet ou officine. Ils s’interrogent par ailleurs sur les tarifs des actes. Des informations qui m’ont été transmises, le coût de la vaccination ne serait pas le même selon que l’acte serait pratiqué par le personnel infirmier, les médecins en centre de vaccination, en cabinet ou à l’hôpital. Ce coût pourrait varier de quelques euros à quarante euros, ce qui n’est pas sans incidence pour l’usager et les comptes de l’assurance maladie.

Je vous remercie par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à ces interrogations et des éléments de réponse que vous serez en mesure de porter à ma connaissance. Pour votre complète information, j’ai avisé les intéressés de la présente saisine.

Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.