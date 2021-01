Julie et Sandy ont ouvert un nouveau centre de rééquilibrage alimentaire dietplus à Mâcon

Suite au succès remporté par son centre de rééquilibrage alimentaire « dietplus » de Chalon/Saône, et pour répondre à une forte demande sur le mâconnais, Julie, la gérante, a ouvert un 2ème établissement à Mâcon, 10 rue de l’Héritan, le 18 janvier dernier en association avec Sandy.



Au centre dietplus de Mâcon, vous aurez donc affaire à Sandy, qui, tout comme Julie, a obtenu son diplôme de coach dietplus afin d’aider les personnes souhaitant perdre du poids, que ce soit pour des raisons esthétiques, de santé ou de bien-être.

Sandy, spécialiste du rééquilibrage alimentaire avec suivi, accompagne toutes les personnes qui désirent manger plus sainement sans pour autant être frustrées.

Un premier BILAN GRATUIT de 45 minutes permet à Sandy de prendre vos mesures par impédancemétrie (masses graisseuses, musculaires et hydriques), d’analyser vos habitudes alimentaires, votre mode de vie ainsi que votre niveau d’activités physiques.



Ces informations indispensables permettent à Sandy de vous proposer un protocole personnalisé :



Mise en place d’un plan alimentaire adapté.



Conseils sur des activités physiques adaptés.



Préconisation de compléments alimentaires spécifiques, draineurs et bruleurs de graisse ou modérateurs d’appétit (Les compléments alimentaires sont français et naturels, certifiés par des médecins nutritionnistes afin de favoriser la perte de poids sans carences) ou encore de « box detox » ou « ventre plat » afin de perdre 2 à 3 kilos et de nettoyer l’organisme.



Mise en place de suivis hebdomadaires de 15 minutes pour analyser vos résultats : l’objectif étant de perdre 1 kilo par semaine en moyenne.

À terme, l’accompagnement de Sandy permet de remanger normalement avec une alimentation « maison » de préférence tout en conservant le poids retrouvé.



De gauche à droite Julie et Anneline coaches dietplus Chalon/Saône, Sandy coach dieplus Mâcon

Un dispositif spécifique a été mis en place afin de pouvoir répondre à toutes les personnes qui souhaitent atteindre leur poids idéal de manière durable, accompagnées de leur coaches dietplus Chalon/Saône et Mâcon, malgré le contexte : bilan et suivis peuvent se faire à distance, livraison à domicile ou récupération en drive à la boutique de vos compléments alimentaires.

DIETPLUS MÂCON - 10 rue de l’Héritan – 06 74 12 17 61

Agenda en ligne

Facebook

Lundi : 14h00-19h00 non-stop

Mardi / Jeudi / Vendredi :9h00-19h00 non-stop

Mercredi : 8h00-15h00 non-stop

Samedi : 9h00-12h00 non-stop





DIETPLUS CHALON SUR SAÔNE - 40 rue d’Autun - 06 33 51 50 22

Agenda en ligne

Facebook

Lundi / Mardi : 9h30 – 19h00 non-stop

Mercredi : 8h45-18h00 non-stop

Jeudi : 8h30-19h30 non-stop

Vendredi : 9h00-19h00 non-stop

Samedi : 9h00-12h00 non-stop





CJ