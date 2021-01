AVIS DE DECES - Monsieur Paul CARLOT

CHALON-SUR-SAÔNE, ALLÉRIOT, SAINT-MARTIN-EN-BRESSE



Paulette Carlot,

son épouse ;

Martine et François Bouteiller,

Didier Carlot et Nathalie,

ses enfants ;

Amandine et Teddy, Clémence,

ses petites-filles adorées ;

Odette (†) et Aimé (†) Galland,

Monique et Roger Geniaux,

Michel et Jeannine Carlot,

Alice et Jean (†) Perreaut,

Jean-Paul Mercey,

ses soeurs, son frère, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que toute la famille et ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Paul CARLOT



survenu à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 29 janvier à quatorze heures trente en l'église du Sacré-Coeur de Chalon-sur-Saône suivies de l'inhumation au cimetière de Tronchy.

Paul repose au centre funéraire, 115 Avenue Boucicaut.

Pas de plaques, fleurs naturelles seulement.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.