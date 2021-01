AVIS DE DECES - Monsieur Georges DUBOIS

CHALON-SUR-SAÔNE - (LES CHARREAUX), - SAINT-DENIS-DE-VAUX



Mme Solange Dubois,

son épouse ;

Gilles Dubois,

Anne et Patrick Bocquillon,

ses enfants ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

son frère, son beau-frère, ses belles-sœurs,

ses filleuls, neveux et nièces,

cousins, cousines,

ont l'immense tristesse de vous fairepart du décès de

Monsieur Georges DUBOIS



La cérémonie sera célébrée le jeudi 28 janvier 2021 à quatorze heures trente en l'église de Saint-Denis-de-Vaux.

Georges repose à la chambre funéraire de Buxy, où un registre est disponible ainsi qu'une urne pour des dons au profit du foyer arc-en-ciel des papillons blancs jusqu'au mardi 26 janvier 2021 inclus.