Roxana LÉA : 1er Single déjà bien classé outre-Manche pour la Chalonnaise

Gros bagage musical, la chanteuse Roxana LÉA n’a pas fini de faire parler d’elle. Et vous, de l’écouter en boucle ! Chalonnaise depuis 2014, Info-chalon est allé à la rencontre de cette auteure-compositrice-interprète de talent.

Mélange de styles comme la Soul, le R&B et le Pop/Rock, son premier single « Good Old Days » (Bon vieux temps) est sorti il y a peu, en décembre 2020, et déjà il connait un franc succès en Angleterre, où il est no 1 à la radio Wavewsm à Weston, repris par une autre radio dans le Kent. L’engouement ne fait que commencer et il fait tache d’huile : « J’ai le plaisir de savoir que beaucoup de gens aiment ce que je fais, confie Roxana Léa, et ça donne des ailes ».

Alors, je pourrais simplement vous dire : écoutez Good Old Days et vous serez conquis. Mais profitons-en pour faire connaissance avec une chouette artiste.

Gros bagage musical… dans le chant d’opéra !

Depuis l’âge de 10 ans, Roxana Léa adore tout chanter, mais c’est en musique classique qu’elle fera 8 ans d’études en Roumanie, son pays natal. « Mais pendant mes études, j’ai eu un coup de cœur pour la musique actuelle, j’ai participé à tous les karaokés de la ville et c’est comme ça que je me suis fait repérer. En 2009 j’ai intégré mon premier groupe de reprises, nous avons fait plus de 100 concerts. »

La scène, elle l’a dans la peau ! Mais il faut être patient pour qu’une place se libère à l’opéra, la liste d’attente est longue, même si son talent est reconnu. Après tout, elle a toujours aimé la musique actuelle. Alors GO !

Chalon

Elle décide, avec son mari, de voir un peu le monde, direction l’Italie où elle découvre un milieu musical plutôt fermé. Alors, en 2014, ce sera en France, le pays, lui dit un ami, où il y a tant de concerts et de festivals ! Plus précisément à Chalon-sur-Saône puisque son mari trouve un emploi à l’hôpital. Belle surprise, elle est enceinte à leur arrivée : « Dans la musique, explique Roxana, un congé maternité est une longue coupure, on est vite remplacé, vite oublié. J’ai donc préféré élever mes deux enfants avant de me replonger dans cet univers qui est le mien. » Et au passage, apprendre merveilleusement bien la langue française, qu’elle trouve « si sexy, si riche ! »

Bien sûr, Roxana est une chanteuse professionnelle, qui vit pour la musique. Dès les 6 mois de son deuxième enfant, elle reprendra par un duo acoustique sur des reprises et enchainera les concerts avec des groupes mâconnais, dijonnais et lyonnais.

Premières créations musicales

Roxana est aussi compositrice et auteure. Sa première création paraît le 17 décembre 2020, Good Old Days, et commence à percer en Angleterre. Le clip professionnel, réalisé par Mehdi Khadouj, vidéaste mâconnais, a été tourné au château de Varennes-lès-Mâcon.

« Maintenant, je travaille sur mon album, et j’ai la chance que ce soit avec un artiste accompli comme Julien Lacharme, qui est, entre autres, le guitariste lead d’Alpha Blondy et guitariste-chanteur du groupe de rock GNÔ. C’est aussi un producteur de haut niveau.Le travail de Julien est en symbiose avec le mien. »

Nathalie DUNAND

