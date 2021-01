CORONAVIRUS - Les galeries de Chalon Sud et la Thalie visées par les fermetures

Fermeture de centres commerciaux non-alimentaires en Saône-et-Loire

Le Premier ministre Jean CASTEX a annoncé vendredi 29 janvier la fermeture des centres commerciaux non-alimentaires d’une surface de plus de 20 000 mètres carrés à compter de dimanche 31 janvier et le renforcement des jauges dans les commerces dès lundi 1er février.

Ces nouvelles mesures visent à limiter au maximum les brassages de population pour freiner l’épidémie et éviter un reconfinement. Les commerces fermés bénéficieront du fonds de solidarité renforcé, de l‘activité partielle sans reste à charge, de l’exonération des cotisations patronales ainsi que de l’aide au paiement des cotisations salariales.

En Saône-et-Loire, cette mesure de fermeture concerne trois centres commerciaux (sauf pour les ventes restant autorisées notamment alimentation et pharmacies) :

- Carrefour à Crèches-sur-Saône,

- Carrefour à Chalon-sur-Saône – Sud,

- Géant Casino La Thalie à Chalon-sur-Saône.

D’autre part, concernant les commerces de plus de 400 mètres carrés, la surface de vente par client est portée à 10 mètres carrés. Les autres commerces conservent une jauge à une personne pour 8 mètres carrés. Il est rappelé que chaque magasin doit afficher le nombre de personnes autorisées simultanément.

Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire appelle à la responsabilité collective pour éviter le reconfinement. Cet effort est indispensable pour enrayer la propagation du virus. Respectons les gestes barrières et réduisons nos contacts sociaux. Nous n’avons pas le choix.