Quand la Saône monte la Thalie inonde

Les communes, en amont de la ville centre, traversées par la Thalie sont elles aussi soumises aux aléas de la montée des eaux.

Les trois communes Fragnes-La Loyère, Champforgeuil et Châtenoy-le-Royal peuvent être touchées à des degrés différents par les crues de la Thalie. Même si la crue impacte, pour l’instant, surtout des zones agricoles ou des friches, il y a toujours un risque pour certaines constructions. Jeudi matin on ne déplorait aucune habitation inondée sur Champforgeuil, Fragnes-La Loyère et Châtenoy selon les sources des mairies.

Par chance la montée de la Thalie est lente et l’annonce aujourd’hui de la stabilité de la cote de la Saône permettra d’éviter le pire.

La Thalie au pont de Pierre

Le long de la caserne des pompiers

Les prés sur Champforgeuil

Le bas de Condemène à Fragnes-La Loyère

C.Cléaux