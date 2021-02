AVIS DE DECES - Madame Régine BOSSE née ARGALSKI

DRACY-LE-FORT, BARIZEY, CHAGNY



Monsieur Georges Bosse, son époux ;

Christine et Eric,

ses enfants ;

Sabine et Arnaud,

leurs conjoints ;

Baptiste,

son petit-fils adoré ;

Madame Hélène Argalski, sa sœur, ses enfants, et petits-enfants,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Régine BOSSE

née ARGALSKI

survenu 25 janvier 2021 dans sa 86e année.

Ses obsèques ont été célébrées le 5 février 2021 dans l'intimité familiale, a Crissey.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD de Chagny pour leur disponibilité auprès d'elle.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.