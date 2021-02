La collecte de masques chirurgicaux est lancée à Saint Rémy

Les trois premiers Totems sont désormais opérationnels et à disposition des San Rémois pour la récupération des masques chirurgicaux jetables usagés.

Ce vendredi matin 5 février 2021, c’était l’effervescence à Saint Rémy avec l’arrivée des Totems destinés à la récupération des masques chirurgicaux. Après assemblage des éléments constituant les Totems, il ne restait plus qu’à les mettre en place dans les bâtiments dédiés. Florence Plissonnier maire de Saint Rémy accompagnée d’Amélie Vion adjointe en charge de l’environnement ont suivi l’installation et le premier Totem a été déposé à la mairie où quelques masques ont déjà été collectés. Comme prévu, un totem a rejoint la médiathèque et un autre l’Escale.

Les San Rémois et San Rémoises peuvent, dès à présent, se rendre dans ces lieux pour y déposer leurs masques chirurgicaux jetables usagés et uniquement ceux-là.

A la mairie aux heures d’ouverture : les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Les mardis sans interruption de 8h30 à 17h30.

A la médiathèque en fonction des activités les horaires peuvent varier :

pour les vacances d’hiver 2021: lundi de 10h à 12h, mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et de15h à 17h30, samedi : de 10h à 15h30.

A l’Escale : aux horaires d’ouverture pour les enfants inscrits aux activités.

Important : les autres du type FFP2 ou tissus ne peuvent pas être recyclés de la même façon et ne doivent pas être jetés dans les Totems.

Il serait bien que d’autres collectivités se mobilisent aussi dans cette action pour contribuer encore plus à la préservation de notre planète. Individuellement et collectivement nous sommes tous conscients que l’utilisation des masques risque de perdurer. Le nombre de masques utilisés au niveau mondial est colossal et va représenter plusieurs millions de tonnes de déchets par an. Le Totem est une des solutions pour ne plus voir ces masques joncher nos rues, nos campagnes et mettre des décennies pour disparaitre.

C.Cléaux