Plus de 600 motards en colère dans les rue de Chalon-sur-Saône

La FFMC 71 (Fédération Française des Motards en Colère de Saône-et-Loire) avait organisé une après-midi de mobilisation pour la lutte contre la « Motophobie ». Cette mobilisation a rencontré un franc succès puisque plus de 600 motards étaient partis du point de rendez-vous au Pôle Moto de Sevrey afin d’organiser un cortège.

Partis à 14 heures, le défilé est arrivé sur l’agglomération chalonnaise par le pont de Bourgogne, pour se rendre à la Sous-préfecture en passant par les quais de la Promenade Sainte-Marie, le Port Villiers pour occuper ensuite la totalité de la Rue du Général Leclerc.

Sur place le délégué syndical de la FFMC n’a pas hésité à dénoncer un acharnement législatif et gouvernemental contre les motards, qui ne cesse de s’amplifier au fil des années. Il n’a pas hésité non plus, à dénoncer les propositions du rapport du CNSR (Conseil National de la Sécurité Routière) qui va, selon lui, à l’encontre de la liberté et de la passion d’être motard :

Rendre le port du casque intégral obligatoire - Rendre le port du gilet airbag obligatoire - Contrôle technique obligatoire - Echappement d’origine - Circulation inter files et remontée des files interdites - Installer un mouchard sur la moto (demande des assureurs) - Mettre une plaque d’immatriculation à l’avant des motos - Motos de + de 10 ans interdites dans certaines agglomérations…

Une chose est sûre, en ce début d'après-midi avec cette belle journée printanière de ce samedi, les motards, en très grand nombre, ont réussi leur pari devant les grilles de la Sous-préfecture de Chalon sur Saône : ‘Ils se sont fait entendre, et ils ont dénoncé haut et fort ce qu'ils qualifient comme des "injures" à leur quotidien de motards’.

Ils organisaient ensuite, une occupation de la Place de l’Hôtel de Ville, avant de regagner Sevrey !

