Mallé Tounkara menacé d'expulsion malgré une intégration réussie

D'origine Malienne et âgé de 22 ans, Mallé Tounkara est arrivé en France en octobre 2015, seul à bord d'un train en direction de Paris. D'abord hébergé en Seine et Marne, c'est à Mâcon qu'il arrive, avant d'être transféré à Châtenoy le Royal et la possibiité donnée de faire des études par un juge des enfants. Il obtient son CAP de plombier en 2018 au lycée Thomas Dumorey mais c'est dans les métiers de bouche qu'il s'épanouit. Un changement d'orientation professionnelle qui lui sera préjudiciable. En juin 2018, il est embauché en CDI. Arrive dès lors les problèmes administratifs. Une demande de changement de statut de la carte de séjour est formulé auprès de la Préfecture mais les autorités considèrent que Mallé n'est plus dans son domaine d'étude et refuse son changement de statut. Une première obligation de quitter le territoire français est formulée mais Mallé n'a pas été informé, l'accusé de réception ayant même été posé sur les boîtes aux lettres de son immeuble. Il en est informé en Sous-Préfecture en allant chercher un document administratif et constate avec une certaine amertume que le délai de recours est dépassé. Le recours gracieux formulé par l'avocat de La Croisée des Chemins est rejeté.

Obligation est faite de démissionner de son CDI. Le 1er mai, il est interpellé mais refuse de monter dans l'avion en direction du Mali. Jugé au tribunal, il est relâché. Profitant de cette petite accalmie administrative, il poursuit ses formations professionnelles, et obtient une nouvelle promesse d'embauche en CDI en tant qu'aide-boucher. Une autorisation exceptionnelle de la DIRECCTE est octroyée dans le cadre de la formation de son deuxième CAP. Le nouveau refus de la Préfecture de Saône et Loire de lui accorder sa carte de séjour entraîne une deuxième obligation de quitter le territoire métropolitain. La semaine prochaine si aucune action en sa faveur n'est formulée, Mallé devra prendre l'avion en direction du Mali.

Laurent Guillaumé