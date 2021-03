Quatre chalonnais parmi les 8 prodiges de la République en Saône et Loire

L’initiative nationale « Prodiges de la République », met à l'honneur des citoyens de moins de 30 ans qui s’engagent remarquablement au service d’une cause ou de personnes.

En Saône-et-Loire, le jury s’est réuni, sous la présidence de M.François-Xavier RICHARD, sous-préfet, directeur de cabinet, en présence de :

- M. Farenc, président de l’association des Maires ruraux,

- Mme Bibaut, directrice de la direction départementale de la cohésion sociale,

- M. Brugger, directeur de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre,

- Mme Nathalie Henriet, secrétaire générale de la sous-préfecture de Charolles,

- Mme Béatrice Bonot, conseillère technique de service social à la direction académique des services de l’Education nationale.



Huit lauréats (quatre femmes, quatre hommes) ont été sélectionnés. Un diplôme leur sera remis. Parmi les lauréats, un « Prodige de la République » a été désigné pour représenter la Saône-et-Loire lors d'une cérémonie nationale à l'hôtel de Beauvau qui devrait se tenir au printemps prochain (si le contexte sanitaire le permet).



Les lauréats :



Lahna AOUAM – Mâcon - 18 ans - nommée « Prodige de la République »Impliquée 7 jours sur 7 pendant la période de confinement au profit des personnes sans-abri en accueil de jour.



Amir AMRANE – Saint-Vallier - 17 ans

Porte-drapeau de la Société des Membres de la Légion d'Honneur et brillant élève, engagé dans des activités culturelles (théâtre), délégué de classe et au Conseil d’Administration de son lycée et élu au conseil municipal "jeunes" de sa ville.



Anaïs SECOUE - Mellecey – 27 ans

A mis sur pied l’opération « boîtes de Noël » à Chalon-sur-Saône (environ 2000 boîtes) dans le but d’apporter du réconfort aux démunis.



Florian RIBOULET – Sanvignes-les-Mines - 27 ans

Secouriste bénévole depuis 10 ans à la Croix-Rouge. Chef d'intervention et formateur. Engagé dans les campagnes de tests et de vaccination.



Boris LHOMMEAU - Chalon-sur-Saône - 24 ans

Secouriste bénévole à la Croix Rouge, chef d'intervention. Engagé dans les campagnes de tests et de vaccination.



Anaïs PAILLARD – Lux - 18 ans

Élève au lycée Saint-Charles de Chalon-sur-Saône. A son initiative, elle a mobilisé une grande partie de son lycée afin de collecter au profit des personnes accueillies aux maraudes, des bonnets, gants, écharpes et produits d’hygiène.



Fanny MOREAU – Jalogny - 20 ans

Bénévole à la Croix Rouge de Mâcon, très engagée dans les maraudes. Elle est formatrice et secouriste, elle participe aux campagnes de tests et de vaccination COVID.



Tom ISSERT – Chalon-sur-Saône - 18 ans

Très motivé par le devoir de mémoire et soucieux de l'entretenir, il s'est engagé en tant que porte-drapeau en 2019 et participe activement à toutes les manifestations patriotiques réalisées par sa commune de Saint-Désert.



Être citoyen dans cette période, c’est aussi donner de son temps pour les autres. Bravo et merci à tous ces citoyens !