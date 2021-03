Qui veut succéder à Lou-Anne Lorphelin et devenir Miss Bourgogne 2021 ? Les candidatures sont ouvertes

Le comité Miss Bourgogne lance un appel à candidatures pour la prochaine élection Miss Bourgogne 2021 qui aura lieu le 26 septembre à Chevigny St Sauveur.

«Cette période difficile pour des raisons sanitaires nous oblige à revoir la faisabilité de nos élections départementales.

- Miss Nièvre qui devait se faire en mars à Nevers est annulée.

- Miss Saône et Loire en avril à Montceau les Mines annulée.

- Miss Côte d’Or prévue à Chatillon sur Seine le 24 avril annulée.

- Reste l’élection Miss Yonne le 8 mai au E Leclerc de Sens toujours prévue à cette date.

Comme en 2020 cela nous oblige à faire UNIQUEMENT des castings pour que les candidates soient directement retenues pour Miss Bourgogne 2021», indique Yves Roger, Vice-Président du Comité Miss Bourgogne.



Mesdemoiselles des 4 départements de la Bourgogne, vous pouvez contacter dès maintenant le comité Miss BOURGOGNE pour poser votre candidature, par téléphone ou par Mail.

Les critères de sélection sont notés sur l’affiche soit être âgée de 18 à 24 ans et mesurer minimum 1.70m et plus

Nous vous donnerons la marche à suivre et les dates de castings prévues fin mars /début avril.

Tout commence comme cela dans le milieu des Miss. Ne laissez pas passer votre chance.

Par mail : [email protected] ou par téléphone : 06 61 76 46 48